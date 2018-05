Guillem Pascual i Rosa Carné, finalistes a l'Europeu de llatins

ARXIU PARTICULAR

Rosa Carné i Guillem Pascual en plena actruació ARXIU PARTICULAR

Guillem Pascual i Rosa Carné, ballarins del Royal Dance, han fet història en l'esport que practiquen, el ball esportiu. Residents a Manresa, Pascual i Carné han tornat d'Hongria amb una plaça de finalistes (entre les sis millors) en el campionat d'Europa de llatins, una de les competicions més prestigioses del calendari internacional. Una prova de la gesta assolida pels dos manresans és que mai abans una altra parella estatal havia aconseguit un lloc de finalista continental.

A la problació hongaresa de Debrecen, Pascual i Carné van aconseguir la sisena plaça entre les millors parelles de ball en categoria absoluta, una fita difícil d'aconseguir, tenint en compte el nivell que hi ha en un europeu. Van guanyar els russos Armen Tsaturyan i Svetlana Gudyno, seguits dels representants d'Alemanya Marius-Andrei Balan i Khrystyna Moshenska, segons, i dels també alemanys Timur Imametdinov i Nina Bezzubova, tercers. Els francesos Charles-Guillaume Schmitt i Elena Salikhova van quedar quarts i els hongaresos Andrea Silvestri i Varadi Martina, en cinquena posició.

En anteriors edicions del campionat d'Europa, Guillem Pascual i Rosa Carné havien arribat a ser semifinalistes europeus (el primer cop el 2012, i també han estat dues vegades semifinalistes al Mundial), un resultat que han superat en aquesta edició del 2018, gracies a la seva progressió, el bon moment de forma i l'experiència en aquesta disciplina. Una evolució del tot favorable que es va iniciar aquest mateix any a Cambrils, en la primera edició de la Iberica Dancesport. Els representants del Royal Dance han preparat la competició europea a Manresa, on resideixen per poder entrenar al Royal Dance, club amb el queal han aconseguit els seus èxits més importants. Amb aquest gran resultat a l'europeu, Pascual i Carné han situat la capital del Bages al màxim nivell estatal i internacional de ball esportiu.