L'Avinent té la segona cita amb la Divisió d'Honor a Anoeta

La pista auxiliar de l'estadi d'Anoeta a Sant Sebastià serà escenari dissabte (16.30 h) de la segona jornada del campionat d'Espanya de clubs de Divisió d'Honor, en la qual la formació femenina de l'Avinent CA Manresa haurà de competir amb l'Atlético San Sebastián, l'equip gallec del Ria Ferrol, i el superequip del València Esports.

L'objectiu del combinat manresà és sumar punts, com més millor. És evident que la jornada estarà dominada de ple pel València Esports, que té un equip plagat de figures d'àmbit estatal i internacional. La lluita per la segona posició pot ser emocionant entre els altres tres equips.

L'Avinent CA Manresa presentarà el millor equip que li és possible oferir a escena. Respecte a la primera jornada viscuda fa tres setmanes, la formació manresana incorpora la velocista Marta Riera, la llançadora de martell Montserrat Montañés i l'obstaculista Najwa Chouati, que acaba d'arribar de l'altra banda de l'Atlàntic un cop acabat el curs universitari a Lindenwood University (Missouri). Per contra, el CAM té les baixes de la perxista Laura Clemente (per estudis) i l'obstaculista Carme Tort (per lesió).

Cal recordar que en la primera jornada l'Avinent va acumular dos punts gràcies a la tercera plaça del quadrangular que va tenir lloc al Serrahima, darrere del FC Barcelona i de l'AA Catalunya i davant del Tenerife CajaCanarias. A la classificació general, les manresanes ocupen la novena plaça de forma provisional, que podrien millorar si aconsegueixen el segon lloc a Sant Sebastià.