Manresa FS: Un títol a l'abast en 40 minuts de joc

L´Eternam Manresa FS és a 40 minuts de fer història. Dissabte es juga, a la pista de la Barceloneta, el títol de lliga de Segona B (tercera categoria estatal de futbol sala). En la darrera jornada de la competició regular, dos equips opten a guanyar el campionat, l´esmentat conjunt manresà i el CCR Castelldefels (juga a Canet). Només un punt separa les dues formacions. El Manresa FS té 68 punts i el CCR Castelldefdels, 67. En el cas d´acabar empatats a la classificació final (només pot passar si els manresans perden el seu partit i el CCR empata), el goal-average particular seria favorable als del Baix Llobregat. Per tant, el Manresa FS, que depèn d´ell mateix, serà campió sempre que faci el mateix resultat que el CCR Cas- telldefels o bé el millori.

El premi de ser campió (el Manresa FS mai ho ha aconseguit en aquesta categoria) és doble. El títol aconseguit i el dret a jugar la promoció d´ascens a Segona Divisió (una eliminatòria amb un altre campió dels sis grups que hi ha a Espanya de la Segona B).

«Dissabte és una final, sense opció de tirar enrere. La plantilla està molt motivada, sobretot després de l´inesperat empat del CCR Castelldefels a la pista del cuer Linyola i, per tant, de dependre de nosaltres mateixos. Considero que ens mereixem guanyar la lliga en una temporada molt complicada en la qual hem hagut de superar la mort de dues persones emblemàtiques de l´entitat, la destitució de l´entrenador, els canvis a la junta inclòs el president, la marxa de jugadors», ha comentat l´entrenador actual del Manresa FS, Gerard Floriach.



Equip sense pressió

El rival del Manresa FS no es juga gran cosa a la classificació, però, això, segons Floriach, «els fa més perillosos perquè jugaran sense nervis. El que hem de fer és no entrar en el seu joc obert perquè podem tenir les de perdre. Cal sortir forts, mirar d´avançar-nos en el marcador i estar concentrats en defensa. Si van a remolc, crec que s´aniran desmotivant. Si podem aconseguir que el seu balanç golejador sigui curt, també tindrem molt de guanyat. Em fa una mica de por la pressió que pugui tenir el meu equip per l´obligació de guanyar, encara que hi ha a la plantilla jugadors que han jugat partits importants».

El CCR Castelldefels, per la seva part, que estarà condicionat al resultat dels manresans, s´enfronta a un Canet que no no té la permanencia assegurada: «De totes formes, nosaltres no estarem pendents d´aquest altre partit perquè depenem del nostre resultat», ha deixat clar Gerard Floriach.

Si el Manresa FS aconseguix el preuat títol, segons l´entrenador, l´equip anirà a buscar l´ascens. «Hi ha noms de clubs molt potents que buscaran el mateix, com el Talavera, el Xerez, el Zamora, el Colo Colo de Saragossa i l´equip canari, però nosaltres ho intentarem. Després es veurà si el club ho pot assumir. Si ho aconseguim, pot ser una temporada històrica amb una plaça per a la Copa del Rei i encara amb la possibilitat de classificar-nos per a la Final-Four de la Copa Catalunya dimarts a la pista de la Penya Esplugues, tot i que no serà fàcil. Sigui com sigui, ara veig el grup cohesionat i físicament molt bé, sense baixes. Falta la cirereta del pastís».

Floriach va substituir el destituït Jordi Rozas a mitja temporada. Ell recorda que «la primera condició que vaig posar era que la plantilla em fes costat i així va ser. El repte era ambiciós, i com a ajudant de Jordi Rozas i ara mateix, el tracte del club és immillorable».