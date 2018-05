El Bàsquet Manresa cadet inicia diumenge l'estatal

El conjunt cadet del Catalana Occident Manresa prendrà part en el Campionat d'Espanya de la categoria, que se celebrarà a Lleida des d'aquest diumenge fins al proper dissabte, 26 de maig.

L'equip bagenc està enquadrat en el grup C juntament amb el campió canari, el Gran Canària, el campió aragonès, el Tecnyconta Saragossa, i el tercer classificat madrileny, el Movistar Estudiantes. El conjunt dirigit per Jordi Ser-ra debutarà en la competició contra el Saragossa, diumenge a partir de les 19.30 hores, a Pardinyes. Dilluns jugarà davant el Gran Canària, a les 20 h a Barris Nord, i dimarts ho farà amb el Movistar Estudiantes, a la mateixa hora a l'Agnès Gregori.

Si els manresans es classifiquen entre els tres primers del seu grup disputaran els vuitens de final dimecres. En el cas que acabin primers o tercers, el seu adversari en la lluita pel bitllet a quarts sortiria del grup B, que està format pel Joventut, el Fundación 5+11 Baskonia (campió del País Basc) el Betis Energía Plus (segon classificat andalús) i l'Iberostar Canarias (tercer canari). Si són segons, jugarien contra el primer del grup H, on hi ha els campions de La Rioja, el Calahorra, de Galícia, el Tui Mascato, d'Astúries, l'Oviedo, i de Navarra, l'Aranguren.

En cas de superar aquesta ronda, disputarien els quarts dijous. Divendres serà el torn de les semifinals i dels partits del cinquè al vuitè lloc, mentre que dissabte el campionat es clourà amb el matx de tercer i quart lloc i la gran final.