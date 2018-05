El Dakar serà més curt i només recorrerà Perú

El Dakar del 2019 serà el més curt, quant a dies, països recorreguts i quilometratge, de tots els que s'han disputat a Amèrica Llatina, des que hi va arribar, el 2009. El raid més dur del món es desenvoluparà íntegrament a Perú i només tindrà deu etapes, segona va informar ahir l'empresa organitzadora, ASO.

El motiu d'aquesta reducció és la problemàtica econòmica que han adduït els altres països habituals de la cursa, Argentina, Bolívia i Xile, per renunciar a acollir-la. De fet, el xilens ja hi van renunciar fa dos anys. Pel que fa als bolivians, en la passada edició ja hi va haver protestes als carrers de La Paz pel pas de la caravana i Argentina renuncia al raid per primer cop des que va desembarcar al continent. Només quedava Perú, país amb contracte amb l'ASO i que va tornar a rebre etapes aquest any. L'altre país pel qual ha passat el Dakar, Paraguai, va quedar descartat ja que calia passar per Bolívia per arribar a Perú.

D'altres escenaris

La renúncia dels tres països sud-americans, que el director de la prova, Etiènne Lavigne, va dir que eren únicament per motius econòmics, va obligar l'organització a pensar en escenaris alternatius. La principal candidata era Algèria i el mateix Lavigne va declarar ahir que «hem hagut de ser més actius en la recerca d'altres països. No puc saber com serà l'economia d'aquests països d'aquí a un any i el Dakar té la responsabilitat d'organitzar una cursa de qualitat». Aquest és un canvi de discurs clar respecte del 2017, quan Lavigne declarava que Amèrica del Sud era l'únic terrotori que oferia garanties. També contradiu les declaracions que va fer l'exdirector esportiu del Dakar, Marc Coma, a Regió7 abans de la darrera edició de la cursa, quan avançava que la seva intenció era lligar tots els països d'Amèrica del Sud que tocaven l'oceà Pacífic.

En aquest sentit, Lavigne també va informar que hi ha contactes amb Portugal, Angola i Namíbia i que se n'estan desenvolupant d'altres amb Aràbia Saudita, dins del procés aperturista que està duent a terme al país el príncep hereu Mohamed bin Salman.

De tota manra, Lavigne confia en el potencial de Perú, que «encara té moltes zones amagades». Al raid hi haurà cinc etapes, un dia de descans, i cinc etapes més amb possibilitat de reenganxar-se per als pilots que abandonin.