El Manresa FS ho aposta tot a un triomf per ser al play-off

El Manresa Futbol Sala disputa avui (18 hores) el partit que li pot obrir les portes del play-off d'ascens a Segona Divisió. Per aconseguir-ho sense dependre de cap altre resultat, ha de guanyar a la pista del Barceloneta Futsal, un conjunt que no s'hi juga res i que va caure contra el Manresa per 11-1 a la primera volta, al Pujolet.

L'altra possibilitat seria que el CCR Castelldefels, el segon classificat, a dos punts dels bagencs, no guanyés en la seva visita al Canet, que també es troba còmodament situat a mitja classificació. Els maresmencs ja van empatar a quatre gols en el partit de la primera volta a domicili i poden posar les coses complicades al CCR. En cas d'empat a punts, combinació que es donaria amb un empat del Manresa i una victòria del CCR, seria l'equip de Castelldefels el que quedaria primer, per triomf en el goal-average particular.



Visita assequible, a priori

Si fem cas de les estadístiques, el Manresa FS hauria de vèncer a la pista del Barceloneta. El conjunt mariner ha guanyat la meitat dels catorze partits que ha disputat a la seva pista. De la resta, n'ha empatat tres i n'ha perdut quatre, un resultat que aniria molt bé als visitants. A més, la diferència golejadora entre totes dues formacions és molt gran, ja que els blanc-i-vermells han marcat 181 vegades i els barcelonins, només 99. La irregularitat dels avui locals no fa possible predir amb quina intensitat jugaran avui el partit i si el Manresa trobarà més o menys facilitats per endur-se el triomf. A més, durant tot l'any s'ha demostrat que es poden donar tot tipus de resultats. De fet, la categoria ha arribat a aquesta situació per culpa d'un impensable empat del CCR a la pista d'un Linyola que ocupa l'última posició de la classificació, amb només 5 punts, i que tan sols ha puntuat en tres partits en tota la temporada. En la convocatòria del Manresa FS hi ha tres porters, per evitar sorpreses, i els deu jugadors de camp disponibles per a Gerard Floriach.