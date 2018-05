Els detalls decidiran l'accés a la final

L´agònica victòria de l´ICL Manresa contra el Chocolates Trapa Palència en el primer partit de la sèrie de semifinals del play-off d´ascens de la LEB Or va demostrar un seguit d´aspectes. Una d´ells, que el conjunt castellà és molt dur i que s´albira un camí complicat per arribar a la final. I el segon, que els detalls poden ser molt importnants per determinar l´accés a la final. Detalls que marquen tendències i dinàmiques en els minuts següents i que ja poden ser irrecuperables per a qui les tingui en contra.

La dubtosa, polèmica i molt comentada a les xarxes socials falta indicada pel col·legiat principal, Uruñuela, a Jordi Grimau sobre Nacho Martín a falta d´1,2 segons per al final va ser decisiva. Veient la jugada en directe, la falta d´atac del jugador val·lissoletà semblava clara. Un cop vista repetida moltes vegades, s´arriba a la conclusió que fer d´àrbitre és molt difícil. L´impacte frontal de Martín sobre Grimau és clar, però també que el barceloní es mou lleugerament cap a la seva esquerra en el moment de xocar i que possiblement no té una posició del tot estàtica.

Lamentablement, el posicionament de la Federació Espanyola de Bàsquet, que no permet a les televisions emetre els partits en directe perquè ja té el seu propi canal, que emet amb una sola càmera i sense riquesa de recursos, no permet veure cap repetició des de diversos angles.

Sigui com sigui, la decisió sobre la famosa jugada pot tenir una explicació. En la darrera del primer quart, l´àrbitre auxiliar, García González, va indicar una falta d´atac de Lundberg sobre Miso en una entrada a cistella i va invalidar el bàsquet del danès. El públic va protestar molt aquesta acció. Els dos punts de Lundberg valen tant com els de Nacho Martín numèricament, però no pel moment en què van ser aconseguits. Detalls, un punt amunt o un punt avall que ho determinen tot.

Allargar el bon joc

De la resta del partit, queden altres situacions a tenir en compte. Una va ser els bons minuts que va disputar l´equip en l´inici del duel, tancant bé el rebot i sortint en transicions ràpides i encertades. Després del duel, Ocampo va emfatitzar que «hem d´aconseguir tenir més continuïtat» en bons minuts de joc que apareixen de tant en tant però que sovint són aïllats.

Entre els punts positius també hi ha que l´ICL segueix guanyant el rebot a gairebé tots els seus rivals, reparteix moltes assistències i sembla que amb el nou entrenador madura més les accions i perd poques pilotes (cinc en tot el primer partit contra el Palència). I sobretot, que un cop alliberats del pes de perdre alguns partits en els darrers minuts, amb la victòria al quart partit de la Corunya els jugadors tenen més confiança per intentar-ho tot. És cert que la falta a Nacho Martín és controvertida, però els dos tirs lliures s´havien d´anotar.

Situacions que caldria millorar

De cara al segon partit, però, cal millorar en certs aspectes. L´atac es va encallar massa sovint, fet que repercuteix en la defensa posterior. Ocampo demana que cada jugada s´afronti oblidant l´anterior; Bryce Pressley, en la posició de base, va fer un estrip a Lundberg, Jou i Gintvainis. Caldrà aturar aquest un contra un. Els pivots segurament han de desgastar més Otegui perquè no brilli en atac i mirar que no despertin elements com Grimau o Miso. I el públic. Ha de tornar a convertir el Congost en la caldera dels dos últims partits. Aquest és un detall vital.