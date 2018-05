L'Igualada Rigat obté un treballat triomf i té el cinquè lloc molt a prop

L'Igualada Rigat va presentar-se a la pista del Pas Alcoi sabent que ja està classificat per a la Copa de la CERS i ara lluitarà pel cinquè lloc. Una derrota avui del Lleida a la Corunya el faria dependre d'ell mateix per assolir aquesta cita en l'última jornada.

Ahir, en la primera jugada es va notar que l'equip tenia ganes de vèncer i Met Molas va sorprendre el porter local. L'Alcoi no va disposar de cap jugada clara i no va saber com trobar la fórmula d'arribar fins a la porteria d'Elagi Deig, mentre que l'Igualada, sòlid en defensa, no va deixar gaires escletxes, fet que provocava que els locals perdessin boles de manera constant.

Desprès de remar i fer-ho bé durant la primera part, els igualadins van anar al descans amb un mal regust de boca. Felipe Matías va aconseguir empatar amb un gol fruit de la casualitat. A la segona part, Ferran López va canviar el plantejament. L'Igualada va anar a ampliar l'avantatge i va buscar l'atac. En canvi, en defensa l'acció de l'equip quedava desdibuixada, fet que va permetre a l'Alcoi fer algunes aproximacions perilloses a la porteria d'Elagi Deitg per intentar empatar de nou el partit, després que Sergi Pla aconseguís el 1 a 2 en el primer minut del segon temps. En la darrera fase de l'enfrontament, el protagonisme va ser per a les oportunitats a pilota aturada. La targeta blava que va veure Molas va permetre que l'Alcoi disposés d'una falta directa, però va ser Sergi Pla qui va aprofitar un penal a favor dels igualadins per marcar l'1-3 definitiu.