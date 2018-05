L'Igualada salva un punt tot i merèixer guanyar al camp del cuer del grup

L'Igualada va trencar una ratxa de tres victòries consecutives després d'empatar in extremis al camp del cuer Tortosa, entrenat per l'extècnic del CE Manresa Víctor Vera (1-1).

Els igualadins van començar molt forts en els primers compassos i, ja al minut 2 d'enfrontament, el visitant Martí Just va enviar la pilota al pal. El conjunt entrenat per Josep Vicenç Mestre no va afluixar i va continuar apretant fort i va enviar de nou una gran falta directe al pal al minut 15. Els tortosins no trobaven la manera d'acostar-se a la porteria rival, mentre que l'Igualada continuava atacant i gaudint d'oportunitats. Quan semblava que els igualadins marcarien el primer gol de la tarda, el Tortosa, just abans d'arribar al descans, va aprofitar la primera arribada per marcar, 1-0. A la represa, els jugadors de l'Igualada van volcar-se però no trobaven la manera de perforar la porteria local, enfront d'un conjunt de casa molt inofensiu.

Els de Josep Vicenç Mestre, després de tants intens, van trobar la recompensa en el tram final, després que el jugador juvenil Omar aprofités una centrada per terra i afusellés el porter local per posar el definitiu empat a un.