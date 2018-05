El Manresa FS obté el títol de lliga i jugarà la promoció d'ascens a Segona

El Manresa Futbol Sala va conquerir el primer títol de Segona B de la seva història, en un gran partit contra el Barceloneta Futsal. Els manresans van superar els nervis per derrotar el rival i aconseguir el títol de lliga, a més de la possibilitat de jugar la promoció d'ascens a Segona.

Els blanc-i-vermells van fer un bon inici de partit i van dominar els primers cinc minuts amb dues ocasions clares de gol. Després, el matx es va igualar però els manresans van trobar el premi al minut 14, gràcies a un gol d'Oussama, el qual va completar una gran jugada col·leciva.

Llavors, el Barceloneta va apostar per un joc més directe i va començar a gaudir de les primeres arribades. Al minut 17, l'àrbitre va assenyalar un penal dubtós en contra del Manresa que va completar Àlex per a l'equip rival.

Els manresans no es van enfonsar i van seguir arribant a la porteria local. Abans del descans, els visitants van veure com l'àrbitre els anul·lava un gol, decisió molt protestada pel conjunt bagenc.



Factor Corvo

Just abans del descans, en els moments en què al partit li faltava fluïdesa i una mica de qualitat individual, va aparèixer Carles Corvo. El golejador dels manresans va fer l'1-2 al minut 20, en una gran jugada individual, per trencar l'igualada.

A la sortida dels vestidors, l'equip manresà va viure els pitjors minuts. No per falta d'arribades, les quals es produïen amb freqüència, sinó més aviat per la manca d'encert i els nervis pel resultat en joc. Això feia que l'equip barceloní gaudís d'ocasions clares per empatar, però el porter visitant, Aleix Dalmau, va estar esplèndid amb grans aturades.

Novament en un moment difícil, Corvo tornava a aparèixer per anotar l'1-3 i donar aire al seu equip. L'estrella manresana va realitzar una gran jugada individual per treure un pes de sobre al conjunt dirigit per Gerard Floriach.

Quan faltaven sis minuts per al final del partit es va produir una jugada decisiva que va marcar el futur de l'enfrontament. Els locals es quedaven amb un home menys i Fernández anotava el definitiu 1-4 en superioritat.



Demà, el sorteig

El Manresa coneixerà el seu rival de la promoció d'ascens demà en un sorteig en què participen el Talavera, el Xerez, el Zamora, el Colo Colo Saragossa i un equip canari encara per determinar. El partits de l'eliminatòria seran els dies 2 i 9 de juny.

Abans, però, l'equip de Floriach té un compromís important, el partit classificatori per a la final a quatre de Catalunya de la Copa Catalana. Els manresans juguen dimarts a la nit a Esplugues.

El Manresa ha viscut una temporada molt difícil, marcada per diversos canvis a mig curs, començant pel d'entrenador, amb la substitució de Jordi Rozas per Gerard Floriach. A més, l'entitat del Pujolet també va canviar la junta, presidida anteriorment per Javier Franco, i va haver de fer front a la marxa d'alguns jugadors al mes de gener.

Esportivament, l'equip va caure a la segona posició, però l'empat del Castelldefels contra el Linyola (6-6) va permetre als manresans recuperar la primera plaça amb dos punts d'avantatge que han sabut mantenir fins al final. Ara, els dos objectius restants són repetir la presència de l'any passat a la final a quatre catalana i pujar a Segona B. La recompensa final per a un equip que ha demostrat orgull i capacitat de sacrifici.