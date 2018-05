El Camp Nou acomiada Iniesta amb l'última victòria

El comiat de la lliga al Camp Nou, amb un partit intranscendent, va servir com a millor homenatge a Andrés Iniesta en el seu últim partit amb la samarreta del Barça. El futbol gairebé era el de menys. Importaven les emocions del capità, que va ser substituït per Paco Alcácer quan faltaven deu minuts per al final. Va ser temps suficient perquè el manxec arrenqués a plorar a la banqueta, recordant els 22 anys al club. Els dos últims minuts del duel també van servir com a particular homenatge a una altra llegenda, aquest cop de la Reial Societat, un Xabi Prieto que també es va retirar en el partit d´ahir.

Una salvatjada i poc més

Pel que fa al futbol, la Reial Societat va esperar al seu camp un Barça al qual faltava la màgia de Messi, reservat pel seu entrenador des de l´inici. Entre una cosa i una altra, els blaugrana van tenir problemes per arribar a l´àrea de Moyá i, en canvi, la Reial trobava alguns espais per la banda dreta, tot i que tampoc no va posar en gaires problemes Ter Stegen.

L´única acció que va treure de l´avorriment els 85.000 espectadors que hi havia al Camp Nou va arribar poc abans del descans, amb una terrorífica i inexplicable, tenint en compte el context del partit, entrada de Raúl Navas a Dembélé, que hauria pogut costar una lesió molt greu per al francès. Navas va entrar amb les cames obertes quan l´extrem anava en cursa i li va doblegar el genoll. El col·legiat ho va solucionar tot amb una insuficient targeta groga, el mateix color de la que va veure Suárez per protestar l´acció.

A la segona part, Dembélé va haver de deixar el camp als set minuts i va entrar Denis Suárez, que va semblar que donava més continuïtat al joc. Tot seguit va arribar el gol marca de la casa de Coutinho, que va etzibar el tret parabòlic ja conegut per tothom i va sorprendre Moyá.

Els tècnics van fer canvis i Messi va entrar al terreny de joc, però ni ell, ni Suárez, ni cap altre van poder anotar el gol número 6.000 del Barça a la lliga, que serà el primer que els blaugrana, que ahir estrenaven indumentària, marquin al proper campionat. Alcácer va entrar en el seu lloc, i va tenir un parell de bones arribades, però les seves rematades van sortir massa altes.

Fins al final, homenatges a Iniesta i després festa al Camp Nou per una temporada que se salda amb la lliga i amb la Copa i també amb l´adéu del capità.