Gerard Floriach, tècnic del Manresa FS, preveu una promoció molt complicada

Encara amb el record del partit de dissabte que va donar el títol de campió del grup 3 de Segona B al Manresa FS a la pista de la Barceloneta, ahir, l'entrenador dels manresans, Gerard Floriach, considerava que «s'ha fet justícia, ens ho hem merescut per tantes dificultats que hem superat al llarg del camí. El títol era el que perseguíem. Ara toca la promoció, que és un premi, tot i que no hi renunciem de cap de les maneres».

Floriach va viure a la Barceloneta un partit «molt complicat. Vam sortir molt neguitosos i les coses no ens sortien bé, davant un bon equip que jugava sense pressió. L'arbitratge no va estar a l'alçada de les circumstàncies. Amb tot això, vam arribar al descans amb 1 a 2 gracies a un segon gol de Corvo en una acció individual. A la represa, tot i que inicialment ells van tenir les millors ocasions, amb bones aturades d'Aleix, el tercer gol ens va donar molta tranquil·litat. L'expulsió a un jugador seu i el quart gol va ser definitiu».

Aquesta tarda, a Madrid, hi ha el sorteig de la promoció d'ascens a Segona Divisió (un sol grup a tot Espanya amb només un conjunt català, el Barça B). El Manresa FS pot quedar aparellat amb el Colo Colo Saragossa, el Talavera, el Zamora, el Xerez o el Salesianos Tenerife, amb els partits els dos primers caps de setmana de juny.

Gerard Floriach no té una predilecció per cap dels cinc possibles contrincants perquè «és tracta de molts bons equips, algun d'ells amb pressupostos alts. A priori, i per estadística, el conjunt canari sempre sol ser més feble. A veure si Manresa està al nostre costat i tenim el seu recolzament». Tot i la gesta històrica de guanyar la lliga per primer cop, Gerard Floriach admet que «encara no m'han dit res del futur. En tot cas, penso que tota la gent de la plantilla, i m'incloc, es mereix tenir la possibilitat de renovar sigui en la categoria que sigui».