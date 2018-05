El Manresa té dos rivals possibles per a la promoció, el Martinenc o el San Cristóbal

Quan només queda una jornada per finalitzar la competició de Primera Catalana, el Manresa, que dissabte es va imposar al Llagostera B per 0 a 2, ja sap que el seu rival a la promoció d'ascens a Tercera Divisió ha de sortir d'entre el Martinenc i el San Cristóbal, els dos primers classificats ara mateix en el grup 2.

Després de la 33a jornada, en la qual ambdós conjunts van superar els seus partits com a local, hi ha un punt de diferència a la classificació en favor dels barcelonins, 69 a 68. Diumenge que ve, en horari unificat, a les 17 h, el Martinenc haurà de jugar al camp del Viladecans, quart classificat, mentre que el San Cristóbal ho farà a casa d'un Vista Alegre a la part baixa però virtualment salvat. En cas d'acabar empatats en punts, el Martinenc guanya en el goal-average particular. Cal recordar que el campió tindrà l'ascens directe (en el grup 1 ja ha ascendit la Grama) i que el segon classificat se les veurà amb el Manresa a la promoció d'ascens, els caps de setmana del 2 i 3 i del 9 i 10 de juny. El dilluns 28 de maig es farà el sorteig de l'ordre de camp.

En la darrera jornada de competició, diumenge a les 12 h, el Manresa rebrà la visita del Banyoles, conjunt que vindrà pràcticament salvat després d'imposar-se ahir al Can Vidalet per 1 a 0. Com a mal pitjor, els gironins podrien acabar en la cinquena posició per la cua, però amb 41 punts, una xifra inabastable per al cinquè classificat pel darrere en el grup 2. S'ha de tenir en compte que baixen els quatre darrers dels dos grups i el pitjor cinquè per baix. Si acaba baixant el Llagostera a Tercera Divisió també baixaria el 14è del grup 1, però quedaria automàticament compensat amb el més que problable ascens, per exemple, de l'Espanyol B, de Tercera Divisió a Segona B. Sigui com sigui el de diumenge serà un enfrontament, pel que fa al Manresa, per preparar la promoció, davant un Banyoles que buscarà els tres punts i evitar la cinquena plaça per la cua.