El PetroPintó perd a Sabadell però es classifica per a la final a quatre

L'equip sènior del PetroPintó Asfe es va veure les cares amb el sabadallenc CEEC Mas Avícola, el tercer classificat. En el duel d'anada va ser el conjunt santfruitosenc qui va vèncer (55-41), així doncs havien de mantenir aquests 14 punts de marge per tal de quedar segones de Primera Catalana i competir a la final a quatre.

I així va ser. L'equip local, conscient que havia de vèncer còmodament per tal de fer-se amb l'avarage, va sortir mossegant-se les dents. Carregades d'intensitat, van tancar el primer quart amb cinc punts d'avantatge (19-14), però sense intimidar un seriós Asfe.

L'inici del segon període va ser per a les de Sabadell, que van aconseguir posar-se set punts per sobre. Semblava que havien d'arribar els nervis del PetroPintó, però gràcies a la sòlida defensa van poder tornar a posar taules al marcador i van marxar al descans 28-28.

El tercer quart va mantenir la mateixa tònica, un constant frec a frec en què l'Asfe cada vegada tenia més a prop l'objectiu.

Amb 40-40 a l'inici del darrer quart, tot havia de ser plàcid per a les visitants, però amb cinc minuts es van col·locar 48-41 i no van poder aturar el bon joc local, que va acabar imposant un 57-45. Regnaven els nervis, però dues cistelles de Teixidó i Hinojosa van posar calma i van classificar el PetroPintó per a la gran final de Primera Catalana.