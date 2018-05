El Manresa FS es jugarà l'ascens a Segona Divisió amb el Colo Colo

El Manresa FS, flamant campió dissabte del grup 3 de Segona Divisió de futbol sala, amb el seu triomf per 1-4 a la Barceloneta, buscarà l'ascens a Segona Divisió davant el Colo Colo de Saragossa, equip campió al grup 2 de Segona B. Així ho va decretar el sorteig que va tenir lloc ahir a Madrid, i que també va dirimir els altres dos aparellaments en la lluita per l'ascens: el FS Talavera contra el Jerez i el Zamora davant els Salesianos Tenerife.

El primer partit d'aquesta eliminatòria única el jugaran els manresans al pavelló del Pujolet el dissabte 2 de juny. La tornada, al cap set dies, a la capital aragonesa. El Colo Colo ja va jugar la promoció d'ascens l'any passat i la va perdre amb el Bisontes Castelló, campió al grup 3, com enguany ho ha estat el Manresa FS.

El conjunt aragonès té a les seves files jugadors experimentats i és prou conegut a casa nostra ja que fa uns anys els equips catalans estaven barrejats amb els aragonesos a Segona B, i el Colo Colo n'era un.

Tres anys a Divisió de Plata

En els seus 39 anys d'història, el Manresa FS ja ha militat a la segona categoria estatal, l'abans anomenada Divisió de Plata, tot i que tenia un format diferent de l'actual de la Segona Divisió, que actualment només té un grup (a Plata eren tres) i un sol conjunt català, el Barça Lassa B. La temporada 2002/03, i com a segon classificat en un dels grups de Segona B, els manresans van tenir dret a lluitar per l'ascens però van ser derrotats pel Jolis badaloní. Per millor coeficient, el Manresa FS va ser repescat per ocupar la plaça del Maspalomas canari, que havia renunciat a Divisió de Plata. Els manresans, que fins i tot van jugar la majoria de partits en aquesta categoria al Nou Congost, van baixar de nou a Segona B al cap de tres temporades, el maig del 2006.

D'aquella etapa a Divisió de Plata, tres jugadors que hi van jugar, Carles Corvo, Marc Fernández i Aleix Dalmau, formen part de la plantilla actual.