Els penals deixen fora de la final four de Copa el Manresa FS a Esplugues

El Manresa FS no serà per tercer any consecutiu a la final four de la Copa Catalunya de futbol sala. Tres dies després de proclamar-se campió de la lliga de Segona B, els manresans van jugar anit el partit de quarts de final a la pista de la Penya Esplugues, segon classificat a la Tercera estatal. El marcador final va ser d'empat a cinc gols i els penals van afavorir el conjunt local.

En el duel, el Manresa FS no es va trobar en cap moment còmode davant un rival que pressionava molt. Tot i això, els de Gerard Floriach, molt minvats per les baixes, van anar sempre per davant en el marcador, amb avantatges d'un i dos gols.

Ara, el Manresa FS ja pensa en el play-off d'ascens a Segona Divisió davant el Colo Colo de Saragossa. L'anada, al Pujolet el dissabte dia 2 de juny (19 h) i la tornada a Saragossa el dia 9 del mateix mes.