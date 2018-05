El Club Swing i Royal Dance omplen el cistell de podis al català de Reus

Arxiu particular

Les parelles del Club Swing i del Royal Dance, de Manresa, van tenir actuacions destacades en els Campionats de Catalunya de Ball Esportiu en les diferents categories modalitats estàndards i llatins que van tenir lloc a Reus.

Del Swing, Jesús Rubio i Idaira Gualda van ser els primers classificats en la categoria juvenil, tant en estàndards com en llatins, també van ocupar el primer lloc Joan Boixader i Rosanna Camprubí en sènior II estàndards, i Óscar Sorroche i Coral Anguera en júnior II llatins. Van ser subcampions catans en júnior II estàndard Óscar Sorroche i Coral Anguera. Terceres posicions per a Albert Medrano i Marta Gargallo en júnior II llatins, i Raúl Martí i Erika Navarro en juvenil I estàndard.

A banda de les places d'honor, del Club Swing van ser finalistes Joan Boixader i Rusana Camprubí en sènior II llatí, i Raúl Martí i Erika Navarro en juvenil I llatí. Per la seva part, van tenir plaça de semifinalistes les parelles Joan Soler i Eva Arpi en sènior III estàndars, i Paco Moragas i Àngels Llevat en sènior II estàndars.

Del Royal Dance es van penjar l'or, David Merengue i Diana Proskurina en categoria absoluta de llatins, com també Rubén Viciana i Eva Moya en sènior I llatins i estàndards revalidant el títol de l'any passat, i Robert Mihail i Tatiana González van ser campions catalans en júnior II estàndards. Segones posicions per als joves Unai Villegas i Alexia González en combi juvenil, Jan Cervelló i Adriana Corpas en júnior I estàndars, Pau Gómez i Marta Poy en youth estàndars i llatins, i Robert Mihail i Tatiana González en júnior II llatins. I tercer lloc per a Joel Rusinés i Núria Colom en júnior I estàndards, categoria en què Arnau Roncal i Wendy Guzman van ser cinquens.