Nacho Martín assegura que «em van fitxar per pujar i és el que faré»

El pivot de l'ICL Manresa Nacho Martín es va mostrar convençut, en una entrevista publicada ahir per L'Esportiu de Catalunya, que el seu equip aconseguirà l'objectiu de tornar a l'elit. Martín va ser clar en exclamar que «em van fitxar per tornar el Manresa a l'ACB i és el que faré».

El jugador, que va arribar el gener al Bages, afirma que té clar el paper que juga dins de l'equip, com va demostrar en els dos primers partits de les semifinals contra el Palència, disputats divendres i diumenge amb curtes victòries dels locals. Per a Martín, «em van fitxar per agafar responsabilitat i ho faré encara que falli, no deixaré de fer el meu joc perquè hi confio».

En les declaracions, Martín també va tenir paraules elogioses per al nou entrenador de l'ICL, Diego Ocampo. «Ens ha aportat un nivell d'intensitat en els entrenaments molt gran i també té una filosofia diferent a la que tenia l'Aleix [Duran], tot i que no vol dir que aquesta no fos bona» De tota manera, no serà fàcil i l'ICL només pujarà si tot l'equip fa una passa endavant, no només els veterans: «Jordi Trias i jo hem de ser capaços d'explicar a la resta què és jugar a Palència, com gestionar els arbitratges i la pressió, però aquest equip té talent i això vol dir que no s'ha d'explicar el bàsquet a alguns d'ells».



Per a ell, no era falta en atac

Martín també va voler parlar de la polèmica falta de Jordi Grimau a 1,2 segons per al final del primer partit, que va possibilitar que pugués llançar dos tirs lliures que van donar el triomf a l'ICL per 86-85. Per a ell, «era molt difícil d'arbitrar. Jo crec que va ser falta del defensor, de Grimau, però ni veient la repetició mil cops no és fàcil de dir».

Això sí, va voler destacar que el factor Congost pot ser vital a l'hora de tombar les eliminatòries. «Ens dóna una força tremenda, és molt difícil que en una situació límit puguem perdre. Davant del Corunya, en el cinquè partit, si no haguéssim jugat a casa hauríem perdut».

L'equip s'entrenarà avui al matí i viatjarà cap a Palència per afrontar, demà a les 21 hores, el tercer partit de la sèrie semifinal.