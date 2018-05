Els penals deixen fora de la Copa Catalunya el Manresa FS

El Manresa FS no podrà repetir una tercera participació consecutiva a la final a quatre de la Copa Catalunya. Els manresans van caure eliminats dimarts al vespre als quarts de final, a la pista de la Penya Esplugues, el segon classificat a Tercera estatal. Tres dies després de quedar campió a Segona B, el Manresa FS no es va trobar en cap moment còmode davant un equip que va pressionar molt. Les baixes (com la de Josan només començar, entre d'altres) van fer que les rotacions fossin de només dos jugadors de pista, un dels quals era el juvenil Òscar. A l'inici, la Penya Esplugues va donar molta feia al porter Aleix, però el primer gol d'Oussama i el segon de Pau Albacete (0-2) van donar certa confiança als manresans, tot i que la Penya Esplugues no es va rendir i va empatar en aprofitar dues errades defensives visitants. Foud va trencar l'equilibri amb el 2 a 3.

Els primers minuts de la represa van ser els millors dels de Gerard Floriach però no van aconseguir trencar el partit, malgrat situar-ser per davant amb dos gols en dues ocasions. La rigorosa expulsió del porter Aleix va donar ales a una Esplugues que va creure en les seves possibilitats. Va empatar i va disposar d'ocasions per rematar la feina, però el 5 a 5 es va mantenir fins al final. Els penals van ser fatídics per als manresans.