El Barça guanya i es troba amb l'Andorra de Peñarroya

La Lliga Endesa va abaixar anit el teló de la temporada regular amb una jornada unificada que va servir per definir els aparellaments dels play-off, que començaran diumenge al Palau Blaugrana (20.45 h) amb un duel entre el Barça Lassa i el MoraBanc Andor-ra de Joan Peñarroya. Les altres eliminatòries són Madrid-Iberostar Tenerife, Baskonia-Unicaja i València-Gran Canària.

El Barça arriba animat als play-off després de tancar la lliga regular amb una clara victòria sobre el Tecnyconta Saragossa, que no s'hi jugava res (100-84). Els francesos Moerman i Heurtel, amb 18 i 15 punts, respectivament, van brillar per part blaugrana.

Per la seva part, l'Andorra va acabar sisè gràcies a la seva victòria contundent sobre el València Basket (87-69) i a la derrota de l'Unicaja a Badalona (85-78). El base francès Andrew Albicy va liderar els andorrans amb 17 punts i 9 assistències.



Festa grossa a Badalona

L'Andorra no va fallar i va acabar pujant una posició a la classificació gràcies a un cop de mà de la Penya, que va tancar la temporada amb una victòria sobre l'Unicaja. Un resultat que li va servir per acabar de celebrar la seva salvació, en una temporada que va començar molt malament però que ha acabat amb 8 victòries en els últims deu partits.

El rival de barcelonistes o andorrans a les semifinals sortirà del duel entre el Baskonia, segon de la fase regular, i l'Unicaja. Ahir, l'equip de Pedro Martínez va der-rotar l'Obradoiro per 77-83, amb 20 punts del jove base argentí Luca Vildoza.

Per a l'altre partit del quadre, el Reial Madrid, líder de la fase regular, iniciarà els play-off davant l'Iberostar Tenerife, que va aconseguir el seu triomf més ampli a l'ACB davant el Betis (62-109). El Madrid, en canvi, no s'hi jugava res i va perdre amb el Gran Canària per 88-78.

L'altra sèrie de quarts de final enfrontarà precisament el Gran Canària amb el València Basket de Rafa Martínez i Jaume Ponsarnau. En canvi, va quedar fora dels play-off l'UCAM Múrcia d'Ibon Navarro, que va perdre amb l'Estudiantes (71-77).