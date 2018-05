El Catalana Occident cadet perd amb el Madrid i lluitarà pel setè lloc a l'estatal

El Catalana Occident Manresa va perdre ahir amb el Reial Madrid als quarts de final del Campionat d'Espanya cadet que s'està celebrant a Lleida. L'equip entrenat per Jordi Serra va perdre per 78-55 davant el gran favorit al títol. Un resultat que no resta mèrit als manresans, que acabaran entre els vuit millors equips estatals de la categoria. I avui, a més, lluitaran per acabar setens, amb un duel amb l'Unicaja (10.30 h).

En els quarts de final, el Catalana Occident va ser capaç de gua-nyar dos parcials al Madrid, el segon (18-20) i el tercer (14-15). Però va perdre els altres dos de manera contundent: 26-14 el primer i 20-6 el darrer. Pau Treviño, amb 9 punts, va ser el màxim anotador manresà, mentre que López de la Torre i el croat Tisma, amb 13 punts cada un, van liderar el conjunt madridista, que s'enfrontarà a les semifinals al Fundación 5+11 vitorià, botxí del Barça. L'altre duel de semifinals el disputaran el Gran Canària i el Betis.

La jornada d'avui començarà amb el duel entre manresans i malaguenys pel setè lloc i seguirà amb el Barça-Valladolid, pel cinquè (12.30 h). Les semifinals seran a la tarda (18 i 20 h).