Les igualadines Orgué i Avilés són entre el grup de favorites a la marató de Zegama

Les corredores de muntanya igualadines Laura Orgué i Sheila Avilés apareixen en el grup nombrós de favorites de la marató de Zegama-Aizkorri, una de les més importants del calendari internacional que tindrà lloc diumenge. La prova té els 42,195 quilòmetres habituals d'una competició d'aquestes característiques i 5.472 metres de desnivell positiu i, en la categoria femenina, té dues campiones del món igualadines a la llista de favorites, Laura Orgué i Sheila Avilés.

Orgué, guanyadora en el quilòmetre vertical de l'edició passada, opina que «la cursa arriba a principi de temporada i és difícil especular. La llista de corredores és molt llarga i poden ser al davant. El meu principal objectiu no és tant de resultat, sinó aconseguir acabar dignament, que vegi que l'entrenament que he fet per preparar curses més llargues dóna els seus fruits i que no em passi com d'altres vegades, en què els últims quilòmetres es fan llargs».

Per la seva banda, Avilés admet que «no hi vaig amb una idea, simplement vull donar el màxim de mi, gaudir de la cursa, de l'ambient i veure com el meu cos respon aquest any en marató. Espero que ho faci millor que l'any passat, en què debutava i em faltava una mica de volum. Ara vull córrer amb més solvència».