L'Estadi Atlètic d'Igualada estrena una nova pista coberta

L'Estadi Atlètic d'Igualada compta des d'aquest divendres, 25 de maig, amb una nova pista d'entrenament que ofereix als esportistes la possibilitat d'entrenar sota cobert diferents disciplines de velocitat i salts. A la inauguració celebrada avui hi han assistit l'alcalde, Marc Castells, amb diferents regidors del consistori, el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, la diputada delegada d'Esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos, el director del Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, Ramon Terrassa, i una àmplia representació del món local de l'atletisme encapçalada pel Club Atlètic Igualada (CAI).

La nova instal·lació s´ha aixecat a tocar de la pista de competició, en l'espai lliure que hi havia al costat de la seva corba Est. L'edifici té aproximadament 80 metres de llargada i un ample variable entre 10 i 20 metres, ja que un dels seus laterals s'ha adaptat al perímetre corbat de la pista de competició a l'aire lliure. L'alçada és de cinc metres, amb estructura metàl·lica i, a banda de la il·luminació artificial, els seus grans finestrals permeten l'entrada de molta llum natural.

L'equipament, que ha suposat una inversió propera al mig milió d´euros, afegeix 790 m2 de nova superfície d'entrenament coberta, amb un tartan de 60 metres de longitud destinat als entrenaments de velocitat i tanques. Inclou, a més, un fossar per al salt de llargada i un espai per entrenar el salt d'alçada.

De manera complementària, i segons s'ha confirmat també avui, la voluntat del govern municipal és dur a terme la substitució integral del tartan exterior de l´estadi l´any 2019.

Aquest divendres també s'ha signat un conveni amb el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, que permetrà que els seus atletes facin ús d´aquesta nova instal·lació.

El CAR, en base a aquest acord, contempla desenvolupar a Igualada entrenaments especials, jornades de tecnificació, clínics de formació –especialment en salt de llargada, triple salt i salt d´alçada– sobretot en l'espai d´entrenament cobert, però també a la pista i gespa exteriors de l'estadi.

Aquesta intervenció s'emmarca en el Pla Integral de Modernització dels Equipaments Esportius Municipals, iniciat per l'Ajuntament el 2016 i que té per objectiu posar al dia les instal·lacions esportives municipals, en molts casos envellides pel pas de les dècades i pels milers d'usos anuals, renovant-les i ampliant-les per a assolir també la distinció de Ciutat Europea de l´Esport l´any 2019, un segell que atorga la Federació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport (ACES Europe), d'acord amb la Comissió Europea.

La de Ciutat Europea de l'Esport és una designació que reconeix les polítiques esportives locals que contribueixen a millorar el nivell general de salut dels seus habitants, a través de la cultura de la salut, l'exercici i l´activitat física, la transmissió de valors com el joc net i l´enfortiment del sentiment de pertinença a la comunitat.

Aquest reconeixement implica, entre altres, una major visibilitat internacional per les ciutats distingides i els seus esportistes i clubs, sumada a l´intercanvi d'experiències i iniciatives amb altres municipis reconeguts i una major capacitat d'atraure esdeveniments esportius de rellevància.