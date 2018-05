Manresa acollirà demà la multitudinària Rider 1000

El MotoClub Manresa, amb el suport de l'Ajuntament, organitzarà demà una nova edició de la Rider 1000, un esdeveniment motociclista no competitiu en el qual hi ha previst que hi participin unes 2.500 persones. La sortida tindrà lloc al pàrquing del Complex Esportiu del Congost dissabte a les sis del matí i s'hi haurà de tornar abans de dos quarts de sis del matí de diumenge, després d'haver fet un recorregut de mil quilòmetres.

Aquesta és la sisena edició de la Rider 1000, una prova l'artífex de la qual és Pep Requena, que la va presentar ahir acompanyat del regidor d'Esports, Jordi Serracanta, i dels representants del Moto Club Manresa, Ramon Cirera i Emili Panosa. El repte consisteix a recórrer mil quilòmetres per carreteres catalanes obertes al trànsit i acreditar que s'ha passat pels controls establerts.

Per tres demarcacions

Requena va explicar que una de les novetats d'enguany és que «el recorregut passa per només tres de les quatre províncies catalanes [Barcelona, Lleida i Girona] i que hi haurà un control de pas a l'ermita de Sant Salvador d'Irgo,a prop del Pont de Suert, des d'on es podrà gaudir d'un gran paisatge».

D'aquesta manera, els controls de pas són situats a Manresa, Ardèvol, les Masies de Voltregà, Llorà, Beget, novament les Masies de Voltregà, Tuixent, el port de la Bonaigua, Sant Salvador d'Irgo, Coll de Nargó, Solsona i arribada a Manresa».

L'organització recomana un itinerari, tot i que els participants són lliures de seguir-lo o de no fer-ho, de manera que cada motorista podrà triar la carretera que consideri més adequada a les seves característiques de conducció. També hi haurà, per a qui ho prefereixi, la Rider 500 i la Rider 300, amb recorreguts de 500 i 300 quilòmetres, respectivament.

Els participants començaran el trajecte de sis en sis, cada minut, a partir de les sis de matí de demà. En no ser una prova competitiva, no hi haurà classificacions, ni premis. Sí que es lliurarà un pin numerat a cadascun dels participants que tinguin el visat amb tots els controls, un fet que certificarà que s'ha completat l'itinerari. També se'ls farà una fotografia i passaran a formar part del Rider 1000 Hall of Fame.

Els participants poden utilitzar aparells de navegació GPS i és aconsellable estudiar amb antelació la ruta que s'adapti a les característiques de conducció de cada participant. A més, sobretot, es recomana una conducció acurada i adient.