La PC Bonavista farà un control de la ciclomarató internacional

Aquest cap de setmana se celebra la setena edició de la Ciclomarató Catalunya Internacional, amb sortida i arribada a Barcelona, previ pas per Perpinyà. En total, el recorregut és de 605 quilòmetres i l'entitat manresana durà a terme les tasques de control al seu local, com ara l'avituallament dels participants i també tenir a punt zones perquè dormin. Es tracta del control número 7 de la prova, al quilòmetre 480. Aquest serà obert des de les 22 hores de dissabte fins a les 14.30 de diumenge. La cursa tindrà 112 ciclistes i és el primer cop que hi ha un control a Manresa. Altres anys n'hi havia hagut a Calders i Avi-nyó. Aquest cop els ciclistes baixaran de Berga.