El Prat necessita un triomf a Melilla i vol que arribi avui

La victòria del Melilla en el primer partit de l'altra semifinal a la pista de Prat de divendres passat (63-64) condiciona molt el tercer duel de la sèrie, que es disputarà avui (21 hores) al pavelló Javier Imbroda de la ciutat autònoma. Els nord-africans volen fer-se forts a casa, i els potablava, que ja van guanyar a Melilla en el partit de la lliga regular (62-69), intentaran canviar el sentit de la sèrie i recuperar el factor pista.

De fet, tot sembla indicar que serà un partit de pocs punts, com la majoria dels que disputa el CB Prat. En el segon, els del Baix Llobregat van guanyar per 63-59 i hi van imposar una gran defensa i els punts de la seva estrella, Caleb Agada. El conjunt d'Arturo Álvarez sembla que ha pogut aturar Fran Guerra, que li va fer un estrip en la primera meitat del partit inicial, tot i que el Melilla té d'altres recursos, liderats pel base Dani Rodríguez i amb homes que tenen capacitat d'anotació com Kapelan o Almazán.

L'entrenador melillenc, Alejandro Alcoba, està satisfet perquè «hem dut l'eliminatòria on volíem, però amb sensació agredolça ja que en el segon partit vam deixar escapar massa avantatges. En el tercer partit hi pot haver sorpreses, però no crec que durin més de dos o tres minuts».

Per la seva banda, Arturo Álvarez, tècnic del Prat, opina que el Melilla «és un equip que defensa molt intensament i això t'obliga a estar encertat en els moments en què ells no anoten».