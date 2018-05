El Raid Maqui uneix esport, esforç, cultura i filosofia a Castellnou

Uns 350 escollits (les inscripcions es van esgotar en només 18 minuts el passat mes de febrer) participaran demà en la segona edició del Raid Maqui a Castellnou de Bages (la primera es va fer el 2016). Es tracta d´una ultramarató en un circuit d´uns 140 km molt tècnics i durs amb 4.00 metres de desnivell positiu. Es preveu que el primer participant tardi unes 9 hores en completar el recorregut i que el darrer ho faci amb més de 16. La sortida (7.30 h del matí) a diferència de la primera edició, serà a l´escola l´Olivar, un equipament municipal que compleix tots els requisits per a un esdeveniment com aquests amb dutxes i altres serveis. S´espera força afluència de públic per rebre els maquis (els anomenats finishers) pels quals s´organitzaran activitats paral·leles com una pedalada infantil coordinada per l´escola de ciclisme BikeKids.

Evolució de Terra de Maquis

El Raid Maqui és una evolució del Terra de Maquis i es tracta d´una barreja de formats donant altres valors diferents al d´una competició. Per exemple, no hi ha classificació final, que totes les barreters estan marcades per evitar embrutar el recorregut i que entre els deu avituallaments hi ha sorpreses, iaies que fan parar els corredors, masies reconvertides en discoteques i avituallaments més semblants a un chill-out que a un punt de refrigeri. Tenint en compte que els 1400 km de senders i trialeres no estan a l´abast de tothom, l´organització preveu que un 20% dels participants no finalitzi el recorregut.

El Raid Maqui és organitzat pel Club Esportiu Outcat que president Raül Montfort. Ell ha comentat que «fa gairebé 10 anys que organitzem una prova de BTT al Bages al principi extrema, però amb el temps hem fugit de la competició i hem mostrat una manera de entendre l'esport i la superació dels reptes amb un lema molt nostre actitud i diversió». Per la seva part el nou equip de govern de l´ajuntament de Castellnou de Bages té com a prioritat el foment de la pràctica de BTT al municipi des del punt de vista cultural, turístic i òbviament, esportiu. Un bon exemple és la consolidació d´aquest Raid Maqui que uneix cultura, filosofia i esport.