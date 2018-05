Toni Mercadal, de l'Arc Zen, segon en el Campionat de Catalunya de 3D

ARXIU PARTICULAR

Toni Mercadal (a l´esquerra) va ser segon ARXIU PARTICULAR

Els arquers de l'Arc ZenToni Mercadal i Carlos Marco van fer una actuació destacada al Campionat de Catalunya de la disciplina 3D Unificat que es va dur a terme al Club Arc Rubí. Mercadal va quedar segon en la modalitat d'arc longbow veterà i Marco va ser quart en l'especialitat d'arc corb sènior.

La competició va ser molt disputada i la pluja hi va ser present en alguns moments de la competició. Els dos arquers del Club Arc Zen de Santpedor van aconseguir arribar a les finals de les respectives categories i, d'aquesta manera, assolir dos guardons.



Lliga Catalana a casa

Amb anterioritat, l'Arc Zen va ser seu a les seves instal·lacions de Castellnou de Bages de la 4a Tirada de la Lliga Catalana IFAA-Bowhunter 3D que organitza l'Associació Catalana de Tir Lliure. Tot i la pluja que va aparèixer tan bon punt es va iniciar la tirada, aquesta no va ser impediment perquè més de 70 arquers de tot Catalunya la finalitzessin. El recorregut va constar de 28 dianes volumètriques de diferents categories distribuïdes per una superfície de gairebé 10 hectàrees. Les dianes es van disposar en diferents posicions de tir i a diferents distàncies, en un recorregut molt tècnic. El Club Arc Zen va aprofitar el fet de competir a casa per guanyar cinc reconeixements en les diferents categories de la competició.

En acabat, es va fer l'entrega dels guardons de la tirada als diferents representants del club i l'associació.