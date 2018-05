Campus de porters, del CE Manresa i del CE Sallent

L'Escola de Porters del Bages organitza del 25 de juny al 13 de juliol el seu campus de tecnificació al camp del Callús. Per a informació es pot trucar al 628 90 83 08 (De Dios), al 630 97 64 19 (Chencho) o al 610 80 83 86 (Plans). El CE Sallent també prepara el seu tercer campus, que serà dirigit per l'exjugador de Primera Divisió Ruben Navarro. Es farà en tres torns del 25 de juny al 13 de juliol. Per a més informació es pot trucar al 93 837 12 68. I el CE Manresa farà el seu campus del 25 de juny al 20 de juliol (quatre torns). Per a inscripcions es pot trucar al 698 76 2 6 41.