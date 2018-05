L'ala-pivot Irati Etxarri és el primer fitxatge del Cadí la Seu

Després de les renovacions vénen les noves incorporacions. El primer fitxatge –dels quatre que hauria de fer– del Cadí la Seu és l'ala-pivot navarresa Irati Etxarri. De 19 anys i 186 centímetres d'alçada, Etxarri ha jugat les dues dar-reres campanyes a l'Araski de Vitòria i aquest estiu disputarà l'Europeu sub-20 amb la selecció espanyola, de la qual és una habitual des dels 16 anys.

La direcció esportiva del club urgellenc confia en el talent de la jove jugadora i en la projecció que se li endevina. Per això l'ha contractat per dues temporades. És, ara per ara, la setena integrant per al projecte 2018-19 del Cadí, que tornarà a liderar Bernat Canut.

A la Seu, on valoren d'Etxarri «un físic espectacular, el talent i el caràcter», hi tenen dipositada molta il·lusió. Malgrat jugar a prop del cèrcol amb l'Araski, el Cadí l'ha contractat per completar el joc exterior, al costat d'Andrea Vilaró, Mehryn Kraker i Ariadna Pujol. En moments puntuals, la navarresa podrà ajudar sota l'anella. Segons el club, el «poder físic» d'Etxarri «li ha de facilitar l'adaptació al joc exterior i donar avantatges en aquesta posició».

El Cadí dóna per completat el joc exterior però falta, això sí, una base. Ara, el club se centra a buscar el complement de Yurena Díaz per a la direcció, més dues pivots que completin el joc interior al costat de les renovades Georgina Bahí i Shereesha Richards.

Canut –que està acabant de perfilar el seu equip tècnic, on no hi serà Pol Salanova– i la direcció esportiva ara estan centrats a lligar la referència sota els cèrcols. Referència quant a centímetres. El club busca una pivot que procediria del bàsquet universitari, on els responsables de la direcció tècnica de Sedis solen seguir l'evolució de les catalanes i espa-nyoles que hi fan cap i, també, per descobrir talents que vulguin iniciar la seva aventura en el bàsquet professional.

La NCAA podria ser l'origen tant de la center que es pretén incorporar –la temporada passada va trobar a faltar en alguns moments una interior de veritat, que tanqués el rebot i jugués d'esquena al cèrcol– i de la 4 que també s'està ullant. Quant a la base, s'havia pensat en Aina Ayuso, fitxada pel Sant Adrià, i Laia Flores, però cap de les dues aterrarà a la Seu i el club està escrutant el mercat europeu de joves promeses.



Catalunya venç Montenegro

La selecció catalana femenina absoluta va tornar a jugar ahir un partit, sis anys després, a Girona: victòria per 83-57 sobre Montenegro. Un duel en què van participar el tècnic del Cadí, Bernat Canut, i dues jugadores urgellenques: Bahí i Vilaró.