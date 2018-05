L'ICL atrapa la final a la primera

La relació entre el Palència i l'ICL Manresa aquesta temporada ha estat estranya. Quatre partits igualats fins ahir, i sempre victòria manresana. Això segurament pesa i li va passar als castellans en el match point d'ahir. Quan el Manresa es va escapar, els locals no van tenir resposta. Els bagencs van vèncer i ja són a la final de la LEB Or, amb una setmana de descans, a més, a l'horitzó i en el millor moment de l'any.



L'ICL Manresa va trigar tres minuts i quinze segons a anotar els seus tres primers punts. Per sort, en aquell moment el Palència només n'havia anotat sis. Alejandro Martínez, tal com havia fet en el primer partit, va apostar per la dupla formada per Otegui i Busma a l'interior i va ser precisament el lituà qui va anotar les dues primeres cistelles del seu equip, trobant superioritat. En un inici ple d'errades, Otegui va aconseguir el 6-0, tot i que Costa i Trias, que encara no havia estat rellevat per Sakho, van trencar la mala línia (6-5). El duel es va convertir en una lluita entre Otegui i Martín, que es buscaven constantment i s'anotaven a la cara fins que el pivot de l'ICL va rebre la segona falta i va haver de deixar el partit a 3.39 per al final del quart.



Era el moment de les segones unitats i començava un altre partit més fluid. Van respondre bé Gintvainis i Álvaro Muñoz, amb un 2+1 i un triple, respectivament, que deixaven el resultat en un igualat 16-15. El mateix Gintvainis va errar un triple per donar el primer avantatge al seu equip i Grimau i Miso no ho van perdonar per disparar el marcador a un 21-15. Per sort, un ganxo de Sakho i un triple de Costa van deixar el resultat en un disputat 22-20 al final del quart en què Ocampo va apostar per Gintvainis en la posició de dos fent dupla amb Costa.



El segon període va tornar a començar malament. Un punt en els primers tres minuts i mig van permetre que el Palència s'escapés (28-21) alhora que Trias protestava perquè considerava que li estaven fent moltes faltes. Un Nacho Martín tornat a la pista trencava el mal moment (28-24), però Garrido estava fent un estrip a Costa i anotava el seu segon triple del quart (31-24), la qual cosa obligava Ocampo a demanar temps mort.

Primer avantatge



Un espectacular rebot ofensiu de Lundberg va desencallar l'ofensiva i, unit a un bàsquet de Nacho Martín, situaven l'ICL més a prop (31-28). Semblava que la diferència s'estabilitzava entre els tres i els cinc punts, però un bàsquet de Trias i cinc punts seguits de Gintvainis, amb triple inclòs, situaven, ara sí, l'ICL davant (35-37, a 1.44) i amb cap falta comesa en el quart pels manresans. Pino va entrar en ratxa amb 5 punts seguits (40-39, amb bàsquet inclòs de Trias), resultat amb què va acabar el quart.



El tercer període va ressuscitar les polèmiques dels partits a Manresa. Amb 44-41, cap dels dos col·legiats no va veure com un tap de Busma a Trias era il·legal ja que havia tocat el tauler. El gironí va tornar a protestar i es va guanyar una tècnica que va disparar el Palència fins a un 51-43, amb triples de Pressley i Pino. Per sort, Nacho Martín estava encertat i anotava un triple, tot i que el val·lisoletà cometia la tercera falta, molt evitable, tot seguit.

El factor Hamilton



La diferència de quatre punts del Palència s'estabilitzava amb un bàsquet afortunat després d'un bon triple de Lundberg (53-49, a 5 minuts per al final del tercer període). Havien passat moltes coses en poc temps i arribaven moments espectaculars amb triples de Muñoz i Pino, 2+1 de Hamilton (56-55) i Allen, que, a 3.31, tornava a donar avantatge al seu equip amb un triple (56-58). L'ICL arribaria a tenir quatre punts (56-60) després d'un eslàlom d'un Hamilton desbocat, que poc després situava el 58-66 amb dos triples consecutius. I un Palència tocat podia estar content perquè Costa i Muñoz en van fallar dos de seguits que podien acabar de trencar el partit.

Rematant la jugada



El Palència va iniciar descentrat el darrer període, amb un triple fallat per Miso i l'ICL responia amb un alley-oop entre Costa i Álvaro Muñoz (58-68, màxima diferència). Però encara faltava molt partit i molt a treballar per endur-se el triomf. Allen disparava la diferència amb una gran safata (60-71), però Pressley tornava a trobar el camí de la cistella tot seguit i Cvetinovic atansava el seu equip (63-71, a 7.27), però novament Hamilton i Trias, després que Grimau perdés un rebot clar, tornaven a posar dotze punts d'avantatge (63-75, a 6.35). Alejandro Martínez ho intentava aturar, però el seu equip estava fos i un bàsquet de Trias i un robatori de pilota amb esmaixada de Noah Allen deixaven el 65-79, a 5.10 per al final del partit. Faltava una darrera empenta.



I va costar encara, perquè l'ICL no rematava accions fàcils en atac i, amb empentes i rodolons, Pressley col·locava el 75-83 que donava esperances als amfitrions a 1.51 per al final. Però les forces ja havien abandonat l'equip local, que només va anotar un punt mitjançant Urko Otegui en tot el tram definitiu. L'ICL tampoc no va fer cap bàsquet, però l'avantatge era suficient. Els darrers segons es van escolar entre els aplaudiments de la sana afició del Palència al seu equip i el convenciment que, ara sí, el retorn a l'ACB és molt més a prop.