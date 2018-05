arxiu particular

Llanas, Solà i Riera, amb la selecció estatal sub-18 arxiu particular

?La Federació Espanyola d'Atletisme ha fet pública la composició de la selecció sub-18 que s'enfrontarà a Portugal en la Copa Ibèrica Go Fit el proper dissabte 2 de juny a Abrantes (Portugal). Hi seran tres atletes de l'Avinent CA Manresa: el velocista Josep Maria Llanas pels 100 m ll. (10" 91) i pel relleu de 4x100 i les velocistes Laia Solà pels 100 m ll. (12" 11) i Marta Riera (foto), que ho farà en els 200 m ll. (24" 87). Totes dues atletes formaran part del quartet estatal de 4x100. Tots tres atletes són entrenats per la manresana Maria Alba Martí.