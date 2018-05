El manresà Dan Clotet és onzè al campionat suís sub-10 a Berna

Es va disputar a Berna la final del campionat de Suïssa d'escacs en categoria sub-10. L'escaquista de Joviat Fundació Dan Clotet hi va participar després de guanyar el torneig de classificació que es va celebrar el gener a Wollishofen (Zuric), on es va classificar onzè. El torneig es va celebrar a 7 rondes de 90 minuts amb 30 segons d'increment per jugada pel sistema suís. Clotet no va exhibir el seu millor joc; tot i no cometre errades greus, no va afinar prou als finals. A banda del primer classificat, un intractable Kishan Udipi que va guanyar totes les seves partides, hi va haver força igualtat. Clotet va cedir precisament davant Kishan Udipi (1r classificat) en la primera partida quan tenia les taules a l'abast. Una derrota que va deixar tocat l'escaquista manresà.