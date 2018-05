En mans del Llagostera i de l'Espanyol B

El Manresa, amb la promoció d'ascens assegurada des de fa unes jornades, juga demà al Nou Estadi del Congost (12 h) el darrer partit de la competició en el grup 1 de Primera Catalana. Rebrà la visita del Banyoles. Els manresans, però, estaran fins i tot més pendents d'altres fronts que del seu propi partit. I és que es podrien donar un seguit de resultats en la jornada de demà que fessin el Manresa nou equip de Tercera Divisió, abans fins i tot de jugar l'eliminatòria d'ascens amb el segon classificat del grup 2 de Primera Catalana.

Així, els de Dani Andreu han d'estar pendents del que facin el Llagostera i l'Espanyol B, equip entrenat pel surienc David Gallego, que ha tornat al filial blanc-i-blau després del gran paper amb el primer equip. El Llagostera es juga a la tarda (18 h) la permanència a Segona B, al camp de l'Izarra navarrès. A l'anada, el marcador va ser d'empat a zero gols. Per tant, amb un empat amb gols o una victòria, els gironins aconseguirien la permanència. Aquest resultat haurà d'anar lligat amb el que assoleixi l'Espanyol B en la seva lluita per l'ascens (12 h) amb el Compostel·la. Els espanyolistes, que també van igualar a zero el matx a Galícia, necessiten el triomf per pujar a Tercera Divisió.

L'entrenador del Manresa, Dani Andreu, ha afirmat a Regió7 que «no vull ni pensar en aquesta possibilitat de pujar gràcies als resultats del Llagostera i l'Espanyol B, perquè si després no surt bé, la desil·lusió és més gran. De totes formes, és clar que estic desitjant que passi».

Sobre el partit amb el Banyoles, Andreu té clar que «ha de servir per preparar el primer duel de la promoció. El Banyoles no sé com vindrà, perquè al 100% encara no està salvat». El Manresa té les baixes de Brian i Sergi Soler (encara no és segur que s'hagi d'operar) i els dubtes d'Agus i Noah.



Martinenc o San Cristóbal

El Manresa, a més a més dels resultats del Llagostera i Espanyol B, estarà pendent de la darrera jornada al grup 2 de Primera Catalana, d'on ha de sortir el rival per a la promoció d'ascens. I només són dos els possibles contrincants, l'actual líder, el Martinenc, i el segon classificat, el San Cristóbal. Qui quedi campió pujarà directe a Tercera Divisió, i el subcampió se les haurà amb el Manresa per una plaça d'ascens (si no es dóna la carambola del Llagostera i l'Espanyol B).

El Martinenc visita (17 h) el camp del Viladecans, el quart classificat, mentre que el San Cristóbal, també com a visitant, serà a Castelldefels per enfrontar-se al Vista Alegre (17 h), un conjunt de la part baixa, però amb la permanència assegurada.

En aquest mateix grup 2, l'Igualada tancarà la lliga a les Comes (12 h) davant el Lleida B, en un enfrontament entre dues formacions de la zona còmoda de la classificació separats per tres punts en favor dels lleidatans.