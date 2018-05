El Melilla es fa fort a casa, guanya i s'avança al Prat

El Melilla és a un pas de classificar-se per a la final de la LEB Or, on ja l'espera l'ICL Manresa, després de la seva victòria d'anit en el tercer partit de la sèrie, davant el Prat. Un duel que els melillencs van dominar des de l'inici i en el que el conjunt català va signar una gran remuntada sense recompensa al final.



El conjunt local, que havia començat la sèrie trencat el factor pista al Prat, va anar per feina en el seu primer partit a casa. L'equip d'Alejandro Alcoba s'està mostrant superior al Prat, el millor equip de la lliga regular de tots els que estan disputant els play-off. Els homes d'Arturo Álvarez no s'estan mostrant tan sòlids com en la temporada regular i estan trobant a faltar un dels seus exteriors clau, l'asturià Saúl Blanco, de baixa per lesió.



El Melilla està dominant la sèrie gràcies a la direcció del seu base, Dani Rodríguez, que ahir va anotar 14 punts, els mateixos que va remuntar el Prat per intentar endur-se una victòria que es va quedar al pavelló Javier Imbroda.



A més de tenir millor direcció de joc, el Melilla s'està imposant a la pintura gràcies a la bona tasca del pivot canari Fran Guerra, que ahir va anotar 9 punts, 5 rebots i 18 de valoració (el millor del seu equip). I ahir també va tenir la inestimable ajuda del tirador Diego Kapelan, que va anotar 21 punts (3/7 triples).