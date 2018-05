El Mundial de tir de Manresa tindrà participants de 13 països

El Club Tir Precisió Manresa ha tancat les inscripcions per al Campionat del Món de Tir amb carrabina esportiva, que organitza per al mes de juliol, amb un total de 73 participants procedents de diferents indrets del món. En concret hi participaran especialistes de tretze països corresponents a tres continents diferents (Europa, Àfrica i Oceania). L'entitat manresana ha fet una valoració positiva del tancament de les inscripcions ja que la xifra assolida és superior a les competicions mundials anteriors de la mateixa especialitat. La competició se celebrarà del 23 al 28 de juliol a les instal·lacions del club al polígon de Bufalvent i es disputarà per equips, a través de les federacions internacionals participants, i a títol individual.

Els països que hi tindran representació són: Alemanya, Austràlia, Bèlgica, Eslovènia, França, Itàlia, Luxemburg, Sud-àfrica, Holanda, Espanya, Portugal, Gran Bretanya i Namíbia. Les federacions francesa i espanyola encara han de concretar els participants que seran a Manresa ja que estan pendents de resoldre's les competicions estatals pròpies. En aquest sentit, des del Club Tir Precisió Manresa es confia que tiradors locals s'acabin classificant per al Mundial.

El World Rimfire Championship se celebra cada dos anys i és la primera vegada que a Catalunya s'organitza una competició de tir d'àmbit mundial des de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona, l'any 1992, i després de l'organització d'alguna prova d'àmbit mundial al final dels 90.

Organitzar un Mundial a petició de la Federació Internacional de Tir i el treball de coordinació amb la Federació Espanyola és tot un repte per al Club Tir Precisió Manresa. L'entitat disposa d'unes instal·lacions preparades per acollir la competició d'àmbit internacional. Té un camp amb 45 punts de tir, catorze dels quals a una distància de 25 metres, i els 31 restants de 25 i 50 metres. El Mundial determina una tirada d'alta precisió a una distància de 50 metres.