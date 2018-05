Ocampo: «Estic més content per l'actitud que per l'encert»

D iego Ocampo estava molt satisfet del rendiment dels seus homes a nivell general. No només perquè cadascun d'ells «ha tingut el seu petit moment en el partit», sinó perquè «tots ells saben que el que compta és que l'equip jugui junt i només d'aquesta manera es pot gua-nyar». Per aquest motiu, i encara que l'encert va ser extraordinari en el tir, l'entrenador gallec va afirmar que «estic content no només dels percentatges, que són alts, sinó de l'actitud».



El tècnic de l'ICL va començar dient que «el partit ha estat molt dur, com tots els de la sèrie, i nosaltres no l'hem començat bé perquè no hem entès el ritme que calia en atac. Jugàvem massa llarg. Aleshores, però, hi hem entrat gràcies més a l'atac que a la defensa i al segon quart ja teniem una certa estabilitat».



Va seguir dient que «el tercer quart tampoc no l'hem començat bé, però llavors un seguit d'accions ens han permès aconseguir una bona distància, malgrat que ens hem equivocat en dues defenses seguides sobre Sergi Pino que ens han penalitzat. Tot i això, el darrer quart l'hem mantingut bé i hem arribat al final amb una distància gestionable, malgrat que els darrers minuts tampoc no hem anotat i això ho hem de millorar».

«Sols no podem jugar»



Respecte de l'encert, Ocampo va voler destacar que és fruit del joc, no només de l'atzar de fer entrar moltes vegades la pilota pel cèrcol. «És cert que hem fet un 12 de 24 en triples, però molts d'aquests llançaments han estat fets tots sols, alliberats, i eren d'alt percentatge. Hem de saber que tots sols no podem jugar, que hem d'entrar, passar i buscar bones posicions, i això és el que han fet avui tots i cadascun dels jugadors».



Respecte de la final, va respondre amb un lacònic «no» sobre si té preferències, ja que «el Prat i el Melilla són equips molt durs. Ens hem de preparar i recuperar-nos bé durant aquesta setmana perquè això segueix» i va matisar que ho celebraria, «però en el meu cas, amb moderació».



El tècnic local, Alejandro Martínez, va desitjar sort al seu rival d'ahir i va destacar l'encert en el tir com a element clau. Va agrair el suport del club en els mesos al càrrec i va admetre que el seu equip havia arribat fos al final».