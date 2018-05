Sant Fruitós repeteix la Gran Enfangada, de nou amb caràcter solidari

Les entitats OrganitzemXtu, Gimnàs V2O Wellnes & Dance i Grup Excursionista Posa't en Marxa organitzen demà la segona Gran Enfangada solidària, una cursa d'obstacles de caire popular i benèfica on els corredors podran participar a canvi d'una donació d'articles de primera necessitat que seran gestionats per Càritas i una inscripció simbòlica. Cada participant se li entregarà una polsera juntament amb un bossa de regals i obsequis.

La polsera, que serà numerada, s'utilitzarà per al sorteig de premis que es farà un cop finalitzada la cursa. Tanmateix contindrà uns requadres, que representen cada zona d'obstacles i que haurà de ser marcada per un Marshall de l'organització un cop s'hagi superat la prova. Els participants duran a terme un recorregut únic per a tothom, tant els que la vulguin fer corrent o bé caminant pel terme municipal, on aniran trobant una sèrie de zones amb obstacles, tan naturals com artificials. La sortida serà a les 10 del matí des del Cobert de la Màquina de Batre i el recorregut serà de 10 km, amb un desnivell acumulat de 150 metres, i es tornarà al Cobert de la Màquina de Batre, on trobaran la Festa Food and Fun, amb Food trucks i música.

Per a més informació entreu a www.organitzemxtu.com/la-gran-enfangada-solidaria-2018.