La SAS va participar en un congrés de defensa

?Es va celebrar a la localitat guipuscoana de Legazpi el congrés nacional de defensa personal organitzat per la Federació Basca de Judo i DA. La SA Súria hi va ser present amb un grup d'esportistes que van participar en les diverses ponències i tallers. Entre d'altres es van pode veure tècniques de base i tècniques de bastó canari i escàlem (estaca petita). El tècnic de la SAS Gaspar Gamisans hi va participar com a professor-ponent convidat. Va presentar tot un treball tècnic de defensa contra arma blanca i psicologia de l'enfrontament.