El Barça vol iniciar amb bon peu la sèrie amb l'Andorra

El Barça Lassa buscarà aquest vespre (20.45 hores) iniciar amb bon peu les eliminatòries pel títol de la Lliga Endesa, davant el MoraBanc Andorra de Joan Peñarroya, al Palau, on buscarà confirmar la seva condició de favorit en el primer partit dels quarts de final, davant un dels equips revelació aquesta temporada. El conjunt de Svetislav Pesic vol tornar a les semifinals de la competició, un fet que no va assolir l'any passat, quan va ser eliminat pel València.

Serà la segona vegada en tota la història que ambdós equips s'enfrontin en la fase final de l'ACB. En la primera d'elles, la temporada 1994-95, el conjunt blaugrana va solventar per la via ràpida els quarts de final, en superar els andorrans per 2-0. En els duels d'aquest curs, el Barça es va imposar a la final de la Lliga Catalana (89-70) i en la segona volta, al Palau (94-70), tots dos amb Pesic a la banqueta catalana. D'altra banda, en la primera volta, l'Andorra va superar els blaugrana, encara dirigits per Sito Alonso (102-90).

Els dos equips que obriran el foc en els play-off seran el Reial Madrid, el vigent campió d'Europa i líder de la lliga regular, i l'Iberostar Tenerife, que s'enfrontaran a partir de les 12.30 del migdia a la capital estatal. Sis hores més tard, a les 18.30 h, el KirolBet Baskonia rebrà l'Unicaja, en un duel entre dos equips que han disputat l'Eurolliga aquesta temporada. Finalment, demà a les 20.30 h, es posarà en marxa l'eliminatòria entre el València Basket del santpedorenc Rafa Martínez i el Gran Canària.