Joachim Löw assegura que «si Neuer va al Mundial, serà el porter titular»

El seleccionador alemany, Joachim Löw, va assegurar que Manuel Neuer sempre ha estat «la primera opció» per ser el porter titular en el proper Mundial de Rússia, que començarà per als teutons el proper diumenge 17 de juny davant el conjunt de Mèxic, després que el jugador del Bayern de Munic hagi estat baixa des del mes de setembre per una fractura al peu esquerre.

«Si Neuer va al Mundial, serà titular. Sempre ha estat la primera opció. Si ell està realment en forma i en bones condicions, llavors està tot bé. També ha d'estar a un molt bon nivell, en la seva actuació en les centrades, la reacció i la seva mobilitat», va declarar en el programa Sportschau de la cadena pública alemanya ARD.



Reapareixerà davant Àustria

Neuer es va entrenar amb normalitat per enfrontar-se el proper dissabte, 2 de juny, a Àustria, en la dar-rera gran prova abans de la cita mundialista, un partit en què reapareixerà després de vuit mesos de baixa. Un duel sobre el qual el tècnic alemany va assegurar que «si està bé, jugarà».

Tanmateix, Joachim Löw va assegurar que, si finalment el porter del Bayern no va al Mundial, hi ha «bones alternatives», fent referència al porter del Barça Marc-André Ter Stegen, sobre el qual va declarar tenir «confiança plena» després que disputés la Copa Confederacions del 2017.