L'Igualada Rigat empata i acaba la seva lliga amb més punts

L'Igualada Rigat va empatar en l'últim partit de l'OK Lliga, al pavelló de les Comes davant del Lloret (5-5). El conjunt igualadí acaba la temporada amb més punts aconseguits (48), en la sisena posició. Ambdós equips, amb la feina de la permanència feta, van disputar el típic partit de final de temporada sense cap objectiu en joc. Durant els primers 15 minuts, els visitants van borrar del mapa els locals i van aconseguir aprofitar les errades defensives dels igualadins per agafar avantatge. David Plaza, de penal ,va posar el 0-3. L'equip de casa va topar davant del rival amb més targetes blaves i amb més faltes que acumula a la lliga. Tot i la intensitat del partit, els homes de Ferran López no van perdre la cara a l'enfrontament i de mica en mica van anar entrant en el partit.

Abans d'arribar al descans, Met Molas va reduïr distàncies per a l'Igualada. A la represa, el matx es va escalafar i els locals van saber llegir molt bé la situació per adaptar-se al joc i començar una espectacular remuntada. Oriol Vives va marcar el 2-3, al minut 29, i Jordi Mendez, al minut 40, va aconseguir empatar. En aquesta dinàmica positiva dels jugadors igualadins, els de Ferran López van posar-se per davant amb dos gols consecutius d'Oriol Vives, 5-3. En el tram final del partit, l'entrenador local va fer debutar a l'OK Lliga el porter Manel del Valle.

El conjunt de Lloret va retallar distàncies a nou minuts del final, després d'un gran un contra un de David Plaza davant del debutant porter igualadí. A falta de dos minuts per a la conclusió, el màxim artífex del Lloret, Àlex Grau, va aprofitar un penal per empatar el partit amb el 5-5 i fer el seu particular hat-trick de gols.