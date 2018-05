Machín és a un pas de deixar el Girona i convertir-se en l'entrenador del Sevilla

Pablo Machín és molt a prop de ser el nou entrenador del Sevilla. El sorià ha mantingut els últims dies converses i més converses amb el Girona que no han arribat a bon port. El club li ofereix dos anys més, a part del que li queda: el lligaria fins al 2021 i li augmentaria el sou. Sembla, però, que no tant com a Machín li agradaria. Sense entesa, el tècnic s'ha deixat estimar per un Sevilla que, a còpia de picar pedra i d'insistir, l'ha convençut. Tant, que és a punt de marxar.

L'acord hi és. Totes dues parts estan enteses amb els termes econòmics. El Sevilla vol, ara, que Joaquín Caparrós –el nou director de futbol del club andalús– es reuneixi cara a cara amb Machín per tancar l'operació. El seu adéu queda només pendent del pagament del milió d'euros de la seva clàusula. És un requisit indispensable per al Girona, que vol rebre aquesta quantitat íntegrament, ja que Machín encara té una temporada més per contracte.



En marxa el «pla B»

Aquesta mateixa setmana, el director general del club, Ignasi Mas-Bagà, deia a l'emissora FeM Girona que Pablo Machín era la «prioritat» i que «ara per ara» no tenia la intenció, ni ell ni tampoc ningú del club, d'obrir «cap altra carpeta». Això no vol dir que ningú hagués pensat, amb anterioritat, la possibilitat de veure com el tècnic decidia canviar d'aires. Per això mateix, Mas-Bagà matisava que «no ens podem permetre el luxe d'improvisar».

De candidats n'hi ha uns quants al damunt de la taula i caldrà filar prim per encertar-la. Un dels entrenadors que més agraden és Rubi; tot i això, l'artífex de l'històric ascens a l'Osca, amb passat a Girona, està a punt d'anunciar la seva marxa a l'Espanyol . Durant els propers dies, de ben segur que aniran sortint a la llum diversos noms. Un d'ells podria ser el de Domènec Torrent. El de Santa Coloma de Farners, ajudant de Guardiola a Manchester, pertany a la família del City. A més, ja va dirigir els gironins a Tercera.