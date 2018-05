El Melilla vol aprofitar el factor pista per convertir-se en el rival dels manresans

El Melilla pot certificar avui la seva presència a la final de la LEB Or si derrota el Prat en el quart partit de la sèrie (12 h). El conjunt nord-africà, que va guanyar el primer partit de la sèrie i va invertir el factor pista, no va fallar divendres per avançar-se als catalans i quedar-se a un triomf de ser el rival de l'ICL Manresa.

«Esperem que hi hagi molta més gent, amb un ambient més dur», reclamava Alejandro Alcoba, tècnic dels melillencs, per afrontar el partit d'aquest matí. «Haurem de treballar el doble per aconseguir la victòria. L'aspecte positiu és que els jugadors més importants s'han pogut dosificar en l'últim quart».

Per a Alcoba, la clau no serà en atac: «L'equip que s'imposi en defensa s'emportarà una victòria vital». I avisa als seus jugadors que avui és el dia per rematar la feina i no haver de disputar un cinquè partit: «No ens hem de relaxar, tot i tenir el comodí de dimarts».

El tècnic del Prat, Arturo Álvarez, destaca el potencial del Melilla, «que ja ha ascendit a l'ACB a la pista, però no ho ha materialitzat per la duresa dels requisits». Enguany, segons el tècnic dels catalans, «tenen un equip ben fet i ben treballat». Però els pratencs lluitaran «perquè els aficionats tinguin un cinquè partit».