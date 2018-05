Presenten Andrés Iniesta a l'afició del Vissel Kobe

Andrés Iniesta va ser presentat com a nou jugador del Vissel Kobe davant de més de 8.000 aficionats, que van mostrar la seva alegria davant l'arribada de l'exblaugrana, qui va afirmar que «aspira al màxim» al seu nou club.

El jugador manxec va aparèixer per primera vegada amb l'equipació carmesí de l'equip japonès i el seu llegendari dorsal 8 a l'esquena, en un acte de presentació oficial que es va fer a l'Estadi Noevir, de Kobe (a l'oest del Japó), dos dies després que el jugador arribés al país asiàtic i firmés el seu nou contracte.

L'estadi estava guarnit per a l'ocasió amb pancartes de «Benvingut, Andrés Iniesta» escrites en castellà i amb milers d'aficionats a l'única graderia oberta per a l'esdeveniment i que van fer cua des de primera hora del matí per rebre el nou ídol dels ushi (vaques, en japonès), sobrenom del club.

«Moltes gràcies per aquesta rebuda tan afectiva. Aquests dos dies que porto al Japó he rebut moltíssima estima, i us ho vull agrair», va dir Iniesta davant del públic, que va respondre'l cantant el seu nom.

Entre el públic, majoritàriament vestit amb els colors del club, també hi havia aficionats amb samarretes blaugrana, onejant banderes espanyoles o mostrant els missatges « A magician is coming to Kobe» («Un mag ve a Kobe», en anglès) i «Infinit Iniesta», el lema utilitzat pel FC Barcelona per acomiadar el capità blaugrana.

«Vinc amb molta il·lusió per treballar i aprendre», va afirmar Iniesta, qui va afegir que els seus objectius són «ajudar perquè el Vissel continuï millorant i aspirant al màxim», i situar el club com a «campió de la lliga nipona i campió d'Àsia».

El migcampista va ser presentat amb el Vissel en menys d'una setmana de jugar l'últim partit amb la samarreta blaugrana i de ser homenatjat per la seva afició, i s'incorporarà al nou equip després del Mundial de Rússia, quan es reprengui la lliga nipona, després de l'aturada estiuenca.

Igual que a l'acte on es va fer públic el seu fitxatge, celebrat dijous a Tòquio, Iniesta va estar acompanyat del fundador i conseller delegat de Rakuten, Hiroshi Mikitani, també propietari del Vissel Kobe des que va comprar el club el 2004, a través d'una altra de les seves empreses.

«Amb l'arribada d'Iniesta, millorarà sens dubte el nivell de la lliga japonesa i també la popularitat del futbol entre els nens i adolescents», va dir el multimilionari nipó, qui va conduir personalment l'operació gràcies a la seva bona relació amb el Barça.