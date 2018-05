Els primers participants a la Rider 1000 ja havien arribat ahir al Congost

Sense cap incidència ressenyable i amb la presència de motociclistes d'arreu d'Europa i de països tan llunyans com Nova Zelanda i l'Argentina. Així transcorria la 6a edició de la Rider 1000, segons fonts de Moto Club Manresa, l'entitat organitzadora d'aquest multitudinari esdeveniment esportiu no competitiu, en tancar edició.

Des de quarts de sis del matí de dissabte, l'activitat va ser frenètica al pàrquing del Complex Esportiu del Congost, punt de sortida establert tant per als pilots de la Rider 1000, com per aquells que havien optat per la Rider 500 i la Rider 300. Tal com estava previst, a partir de les sis del matí, en grups de sis, es va començar a donar la sortida als participants, sota la supervisió del responsable tècnic i artífex de la prova, Pep Requena.

Els primers en prendre la sortida van ser els 700 pilots que van optar per completar el recorregut de 1.000 km, que s'endinsava per tres de les quatre províncies catalanes (Barcelona, Lleida i Girona), amb pas obligatori pels dotze controls preestablerts. Els 1.500 corredors que van optar per fer la Rider 500, amb un circuit de mig miler de quilòmetres, van acabar de sortir a quarts de dotze del matí. Una hora més tard partien els últims dels quasi 300 participants a la Rider 300. Anit, a quarts de deu, tots els pilots que havien optat pel recorregut més curt ja l'havien completat sense patir cap contratemps o incident.