El reeixit Raid Maqui avala la barreja de duresa i humor

El Club Esportiu Outcat, amb el suport de l'Ajuntament de Castell-nou de Bages, va organitzar la segona edició del Raid Maqui (la primera es va fer el 2016), una prova esportiva per parelles que es va dur a terme amb sortida i arribada a la localitat bagenca i que va constar d'una ultramarató en un circuit d'uns 140 quilòmetres i 400 metres de desnivell positiu que va ser molt exigent, dur i lent. Aquest fet va provocar que, a l'hora de tancar edició, hi hagués 55 abandonaments (el 30% del total de participants) i que els participants creuessin la línia d'arribada en una mitjana de velocitat més lenta del que és habitual, tal com preveia l'organització. Per exemple, el primer classificat va fer un registre de 9 hores i 25 minuts, i es preveia que el darrer completés el recorregut en unes 16 hores.

Tot i això, la prova va tornar a ser un èxit rotund. El febrer passat les inscripcions es van esgotar en només 18 minuts i entre els 358 escollits hi havia gent de totes les comarques catalanes i, fins i tot, d'altres províncies del territori estatal. A més, ahir hi va haver molta afluència de públic per rebre els maquis (els anomenats finishers). Per als seus acompanyants i familiars es van organitzar tot un seguit d'activitats paral·leles durant tota la tarda, vespre i nit d'ahir, com una pedalada infantil coordinada per l'escola de ciclisme Bike Kids. Un acurat servei de fisioteràpia esperava els ciclistes que havien assolit el repte personal de completar la prova.

Tot i els esforços de Raül Montfort i la seva junta per advertir els interessats a prendre part en el Raid Maqui, que la prova és extremadament dura tot i no ser competitiva, en aquesta segona edició l'organització encara va constatar la presència de corredors que no coneixien la duresa d'un circuit format únicament per senders i trialeres. El Raid Maqui és una evolució del Terra de Maquis i es tracta d'una barreja de formats que barregen esport extrem amb l'humor i les sorpreses de les masies reconvertides en discoteques i els avituallaments amb aspecte de chill-out.