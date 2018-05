La Balconada venç i és nou equip de Tercera Catalana

La Balconada va superar al Centelles per aconseguir l'ascens a Tercera Catalana. El conjunt bagenc, tot i tenir un resultat favorable de 3-1 del partit d'anada, va tenir capacitat de reacció i va sobreposar-se al gol inicial dels locals per remuntar a la represa.

El conjunt local va ser superior durant els primers minuts del partit i, ja al minut 4, va aprofitar una bona jugada per la banda que va acabar amb una centrada al punt de penal, on Sabariego, en pròpia porteria, va sumar l'1-0 per als de casa. A mesura que passaven els minuts, els visitants van començar a imposar el seu joc i van millorar. A la represa, els locals estaven a un gol d'eliminar la Balconada, però els jugadors bagencs van saber mantenir la calma i Sabariego, al minut 65, va tranquilitzar el conjunt visitant amb l'empat. La Balconada va quedar-se amb un jugador menys per l'expulsió de Torrado. A falta de deu minuts per al final, Torres va sentenciar amb el definitiu 1-2. Quan l'àrbitre va xiular la fi del partit el bagencs van esclatar d'alegria.