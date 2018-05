El Berga es fa fort a casa i empata amb el difícil Tona

El Berga va acabar la temporada amb un empat davant d'un Tona que es jugava pujar de categoria com a millor segon. Amb aquests tres punts l'equip berguedà finalitza una bona campanya a la setena posició amb 53. Els homes de Joan Prat tant sols han perdut i cedit un empat com a local durant tot la segona volta.

El conjunt de casa va disputar un partit molt bo però va perdonar masses ocasions clares de gol. Els jugadors del Tona van inaugurar el marcador a mitjans de la primera meitat davant la passivitat de la defensa local, que va reclamar un possible fora de joc, en una acció per la banda dreta que va finalitzar amb una centrada acabada per Vilaregut per posar el 0-1. Els de Joan Prat va reaccionar ràpidament al gol encaixat i tant sols nou minuts més tard, en una jugada d'estrategia en una sac de banda, va acabar als peus del davanter Noguera que no va perdonar i va posar l'igualada.

A la represa els berguedans van intentar buscar el gol de la victòria però no van estar encertat enfront d'un Tona que va inquietar molt poc la porteria de Peralta.