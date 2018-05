Froome s'estrena al Giro i engreixa el seu palmarès

El ciclista britànic Chris Froome (Team Sky) va conquistar ahir el seu primer Giro d'Itàlia, en acabar com a líder de la classificació general, després de la disputa de la 21a etapa, íntegrament per les carreteres i carrers de Roma (118 km) i que es va adjudicar a l'esprint el corredor irlandès Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). El podi de la prova, a més de Froome, el van formar l'holandès Tom Dumoulin (Sunweb), que va acabar a 46 segons del vencedor, i el colombià Miguel Ángel López (Movistar Team), a 4.57 minuts.

Amb aquest nou triomf, Chris Froome va augmentar el seu llarguíssim palmarès, on abans d'aquest Giro ja hi havia quatre corones del Tour de França i una de la Volta a Espanya. No obstant això, encara falta que es resolgui per via judicial la seva possible sanció per dopatge, en cas que confirmin el positiu que va donar després d'haver fet servir un broncodilatador (salbutamol) en la Volta a Espanya de l'any passat.

En l'última jornada de la prova, els temps van ser neutralitzats per la direcció de cursa a causa de la perillositat del circuit que havien traçat sobre l'asfalt i l'empedrat de Roma. El triomf a meta se'l va endur Bennett, que va ser el més ràpid d'un esprint que va culminar una escapada que diversos quilòmetres abans havia partit en dos el gran grup i que havia provocat la desvinculació del líder Froome sense conseqüències de cronometratge.